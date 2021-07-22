США запроваджують нові санкції проти Куби через порушення прав людини

Під санкції потрапили міністр оборони Куби Альваро Лопес Мієра та Спеціальна бригада міністерства внутрішніх справ Куби.

Адміністрація Байдена оголосила в четвер про нові санкції проти кубинського чиновника та урядової установи, які, за її словами, були причетні до придушення протестів на острові на початку цього місяця.

Про це повідомляє Associated Press.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США додало до санкційного списку міністра оборони Куби Альваро Лопеса Мієру, та Спеціальну бригаду міністерства внутрішніх справ Куби.

Міністерство фінансів заявило, що Лопес Мієра "зіграв невід'ємну роль у придушенні поточних протестів на Кубі". Міністерство революційних збройних сил Куби, яким керує Лопес Мієра, та інші служби безпеки кубинського уряду напали на протестуючих та заарештували або викрали понад 100 активістів, намагаючись придушити ці протести.

"Кубинський народ протестує за основні і універсальні права, які він заслуговує. Мінфін буде продовжувати вводити санкції, пов'язані з Кубою, в тому числі обмежувальні заходи, введені сьогодні, щоб підтримати народ Куби в його прагненні до демократії і позбавлення від режиму", - заявила глава відомства Джанет Йеллен.

Спеціальна бригада Міністерства внутрішніх справ вже була піддана санкціям в січні адміністрацією Трампа. Вони були спрямовані на міністерство внутрішніх справ та його очільника Лазаро Альберто Альвареса Касаса згідно з Глобальним актом Магнітського.

Президент США Джо Байден закликав Державний департамент створити робочу групу для перегляду політики грошових переказів США, щоб гарантувати, що гроші, які кубинські американці відправляють додому, потрапляють безпосередньо в руки їх сімей.

На початку цього місяця тисячі кубинців вийшли на вулиці Гавани та інших міст острова на знак протесту проти дефіциту їжі та високих цін під час коронавірусної кризи.