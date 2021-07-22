Влада Мальдівів з 2022 року вводить податок на виїзд з островів

Зараз туристи оплачують лише аеропортовий збір у розмірі $15.

Влада Мальдівських островів на початку липня прийняла поправку до Податкового кодексу, згідно з якою з усіх громадян, що виїжджають з республіки, у тому числі туристів, буде стягуватися податок. Його буде включено у вартість авіаквитка.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на портал Raajje.

"Податок на виїзд буде стягуватися з 1 січня 2022 року замість аеропортового збору з усіх пасажирів, що вилітають з Мальдівських островів, окрім дітей до двох років та осіб з дипломатичною недоторканністю. Пасажири, які вилітають економ-класом, як податок на виліт заплатять $30, а мальдівці - $12. Усі пасажири бізнес-класу повинні сплатити $60, першого класу - $90. Ті, хто вилітає на приватних літаках, повинні будуть заплатити $120", - пише видання.

Крім того, всі пасажири, що вилітають з міжнародного аеропорту Велана (MLE), будуть обкладатися митом на розвиток аеропорту в розмірі $25.

Згідно з поправкою до податкового кодексу, мандрівникам необхідно здійснювати оплату тільки в доларах США. Якщо такої можливості немає, вони можуть оплатити збір через авіакомпанію.

Зараз туристи на Мальдівських островах оплачують аеропортовий збір у розмірі $15.

Нагадаємо, у 2019 році в Україні змінилися ставки і база оподаткування туристичним збором. Тепер його розмір становить до 5% від мінімальної зарплати.