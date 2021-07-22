У МЗС спростували заяви Держдепу про консультації з Україною щодо угоди про "Північний потік-2"

Українська сторона не долучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Про це в коментарі журналістам повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Водночас, ми продовжуємо діалог із усіма нашими партнерами щодо бачення шляхів зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ та посилення енергетичної стійкості України та Центральної Європи загалом", – зазначив він.

Ніколенко додав: немає сумнівів, що єдиним вигодонабувачем кризи в нашому регіоні є Росія.

"Відповідно, ми вважаємо, що США та Німеччина мають відповідально поставитися до нейтралізації загроз "Північного потоку - 2", – зазначив він.

Раніше на брифінгу в Державному департаменті США заявили, що Вашингтон нібито "інтенсивно співпрацював з Україною протягом всіх дипломатичних зусиль, щоб Москва не могла перетворити на зброю "Північний потік-2". За словами представниці Держдепу, ця взаємодія з українською стороною відбувалася на декількох рівнях.

"Ми ділилися деталями та ідеями, включно з текстом самої заяви І, звісно, як ми завжди намагаємося діяти в дипломатичній сфері, ми старалися зберегти ці консультації у таємниці, але, як я вже сказала, ми інтенсивно взаємодіяли з Україною і включили її ідеї в цю заяву", – запевнила представниця.

Вона також спростувала, що українську владу просили не висловлюватися щодо угоди Вашингтона і Берліна.

"Жодних погроз не було. Україна – партнер, а ми не погрожуємо нашим партнерам", - зазначили в Держдепі.

Нагадаємо, що США та ФРН узгодили спільну позицію щодо "Північного потоку-2". У спільній заяві сторін відзначено основні положення цих домовленостей. Утім, більшість законодавців США, незалежно від партійної приналежності, негативно відреагували на угоду.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба оголосив, що Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо газопроводу "Північний потік-2".