Зеленський анонсував шість тем, які порушить на зустрічі з Байденом

Серед головних тем - відновлення миру на Донбасі, повернення Криму та запуск "Північного потоку-2".

Президент України Володимир Зеленський очікує на змістовну та плідну зустріч із президентом США наприкінці серпня. Сторони обговорять питання миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики, економічного розвитку та підтримки реформ.

Про це голова держави написав у Twitter.

"Очікую на змістовну та плідну зустріч із президентом США 30 серпня. Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку та підтримки реформ", - написав Зеленський.

Очікую на змістовну та плідну зустріч із @POTUS 30 серпня. Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку 🇺🇦 та підтримки реформ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2021

В Офісі президента більш детально окреслили теми, які підніматимуться під час зустрічі. Там наголосили, що на порядку денному переговорів – насамперед безпекові питання: протидія тривалій агресії РФ проти України, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі, деокупація Криму, посилення енергетичної безпеки України та Європи загалом, військова та військово-оборонна взаємодія між Україною та США. Київ також має намір обговорити проєкт "Північний потік – 2" як безпековий виклик для України та регіону.

"Очікуємо на конкретні домовленості щодо поглиблення відносин стратегічного партнерства між нашими державами в усіх пріоритетних напрямах взаємодії та узгодження амбітного пакету спільних проектів та ініціатив у сферах безпеки й оборони, торгівлі, інвестицій, енергетики, клімату, сільського господарства, інфраструктури та цифрової трансформації", - йдеться у повідомленні на сайті ОП.

Зазначається, що незабаром керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та глава МЗС Дмитро Кулеба відвідають Вашингтон “з метою обговорення змістового наповнення візиту Президента України до США”.

Нагадаємо, напередодні Київ та Вашингтон узгодили дату візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Як повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, американський лідер Джо Байден прийме президента України в Білому домі 30 серпня.

У Вашингтоні очікують, що цей візит підтвердить тісну співпрацю між країнами в галузі енергетичної безпеки, а також "підтримку зусиль президента Зеленського у боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях".