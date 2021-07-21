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У США винесли вирок російському "королю спаму"

Розробника Kelihos засудили до вже відбутого ув'язнення у 33 місяці.

У США винесли вирок російському "королю спаму"
Фото: Марія Левашова

Федеральний окружний суд у США виніс вирок російському хакеру Петру Левашову, прозваному "королем спаму". У вівторок, 20 липня, суддя Роберт Чатіні засудив його до 33 місяців ув'язнення - рівно стільки він уже відсидів.

Прокурори просили для нього 12 років, вказує видання Courthouse News.

Суддя вирішив, що Левашов відбув достатнє покарання за свої злочини.

"Тридцять три місяці - це багато часу, і я впевнений, що це було особливо важко, враховуючи те, що ви були далеко від дружини і дитини, далеко від вдому", - сказав суддя.

У 2018 році російський хакер визнав свою вину у взломі комп'ютерних мереж, фінансовому шахрайстві та викраденні особистих даних.

Левашов був затриманий під час сімейної відпустки в Барселоні у квітні 2017 року, після чого його екстрадували у США.

Американська прокуратура звинувачувала його у створенні фішингових комп'ютерних мереж Kelihos, Storm Worm і Waledac. Левашов займався розсилкою спаму з кінця 1990 років.

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