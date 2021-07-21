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​У китайській провінції Хенань через сильну зливу затопило метро, 12 людей загинуло

За останню добу в Чженчжоу випало від 250 до 329 мм опадів.

​У китайській провінції Хенань через сильну зливу затопило метро, 12 людей загинуло
Фото: Скріншот відео

У китайській провінції Хенань через сильні дощі затопило метро. В результаті загинули 12 пасажирів, ще п'ятеро - отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал CGTN з посиланням на дані влади.

Зазначається, що дощова вода зібралася на парковці над однією з ліній метрополітену, потрапила в тунель і затопила шляхи.

Після того як була знеструмлена лінія метро, адміністрація метрополітену почала евакуацію. Вивести з тунелю вдалося близько 500 осіб. 12 пасажирам допомогти не вдалося, вони загинули. П'ятеро людей отримали поранення і були госпіталізовані.

За даними телеканалу, за останню добу в Чженчжоу випало від 250 до 329 мм опадів, тоді як в провінції - від 50 до 90 мм. Експерти прогнозують, що протягом середи випаде ще близько 260 мм.

У провінції Хенань проживає 94 млн осіб. Близько 10 тисяч жителів були евакуйовані.

Нагадаємо, раніше на півдні Польщі через сильні зливи річка вийшла з берегів і затопила трасу. Крім того, зливи призвели до катастрофічних наслідків у Німеччині та країнах-сусідках. 

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