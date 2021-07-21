За останню добу в Чженчжоу випало від 250 до 329 мм опадів.

У китайській провінції Хенань через сильні дощі затопило метро. В результаті загинули 12 пасажирів, ще п'ятеро - отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал CGTN з посиланням на дані влади.

Зазначається, що дощова вода зібралася на парковці над однією з ліній метрополітену, потрапила в тунель і затопила шляхи.

Після того як була знеструмлена лінія метро, адміністрація метрополітену почала евакуацію. Вивести з тунелю вдалося близько 500 осіб. 12 пасажирам допомогти не вдалося, вони загинули. П'ятеро людей отримали поранення і були госпіталізовані.

The videos shared on Chinese social media about the floodings in Henan following the heavy rain really show the severity of the situation. These are some of them. pic.twitter.com/zZMKxvAGAX — Manya Koetse (@manyapan) July 20, 2021

За даними телеканалу, за останню добу в Чженчжоу випало від 250 до 329 мм опадів, тоді як в провінції - від 50 до 90 мм. Експерти прогнозують, що протягом середи випаде ще близько 260 мм.

У провінції Хенань проживає 94 млн осіб. Близько 10 тисяч жителів були евакуйовані.

Several cities including Zhengzhou were hit by downpours, leading to extreme scenes. pic.twitter.com/OPZlxrvuFz — Manya Koetse (@manyapan) July 20, 2021

Нагадаємо, раніше на півдні Польщі через сильні зливи річка вийшла з берегів і затопила трасу. Крім того, зливи призвели до катастрофічних наслідків у Німеччині та країнах-сусідках.