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На півдні Польщі через сильні зливи річка вийшла з берегів і затопила трасу

Інформації про постраждалих немає.

На півдні Польщі через сильні зливи річка вийшла з берегів і затопила трасу
На півдні Польщі річка вийшла з берегів і затопила трасу
Фото: twitter.com/SOB_pl/status

На півдні Польщі упродовж вихідних були сильні дощі, в результаті затопило дороги та через сильний вітер зірвало дахи будинків і пошкодило лінії електропередачі.

Про це повідомляє RMF24.

Лише за останню добу рятувальники понад 1,5 тис. разів виїжджали ліквідовувати наслідки негоди, при цьому більше половини з них стосувалися Малопольського воєводства.

Найскладніша ситуація спостерігається у населеному пункті Глогочув, де в результаті сильних опадів з берегів вийшла місцева ріка Глогочувка. Вода затопила багато будинків та дорогу національного значення №7, що веде до курортного міста Закопане.

З будинків частково евакуювали місцевих жителів.

Зазначається, що підтоплення будинків та доріг місцевого значення сталися також і в інших регіонах Підкарпатського воєводства, що межує з Україною.

У неділю в Малопольське воєводство прибув прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, а сьогодні за його участю у Кракові відбулося засідання кризового штабу у справі ліквідації наслідків негоди.  Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні в Київ після тривалої спеки прийшла сильна злива з грозою. Через значні опади в багатьох місцях виникли підтоплення, а дві станції метро навіть довелося закрити через потрапляння води.

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