На півдні Польщі річка вийшла з берегів і затопила трасу

На півдні Польщі упродовж вихідних були сильні дощі, в результаті затопило дороги та через сильний вітер зірвало дахи будинків і пошкодило лінії електропередачі.

Про це повідомляє RMF24.

Лише за останню добу рятувальники понад 1,5 тис. разів виїжджали ліквідовувати наслідки негоди, при цьому більше половини з них стосувалися Малопольського воєводства.

Найскладніша ситуація спостерігається у населеному пункті Глогочув, де в результаті сильних опадів з берегів вийшла місцева ріка Глогочувка. Вода затопила багато будинків та дорогу національного значення №7, що веде до курортного міста Закопане.

Tak wygląda Nowy Sącz po opadnięciu wody. Fot. Sylwia Rolka - opublikowano za zgodą autorki. #burze pic.twitter.com/aNiJiDhFhA — Obserwatorzy.info (@SOB_pl) July 18, 2021

З будинків частково евакуювали місцевих жителів.

Зазначається, що підтоплення будинків та доріг місцевого значення сталися також і в інших регіонах Підкарпатського воєводства, що межує з Україною.

У неділю в Малопольське воєводство прибув прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, а сьогодні за його участю у Кракові відбулося засідання кризового штабу у справі ліквідації наслідків негоди. Інформації про постраждалих немає.

Strażacy i służby drogowe chcą jak najszybciej przywrócić ruch ma ulicy Barskiej w Nowym Sączu. Podczas ulewy wylał pobliski potok, a droga zamieniała się w rwąca rzekę. Zalanych zostało kilkadziesiąt budynków @RadioKrakow pic.twitter.com/wgxwrcQ9Tj — Bartosz Niemiec (@bartosz_niemiec) July 18, 2021

Нагадаємо, сьогодні в Київ після тривалої спеки прийшла сильна злива з грозою. Через значні опади в багатьох місцях виникли підтоплення, а дві станції метро навіть довелося закрити через потрапляння води.