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У Китаї невакцинованим збираються заборонити ходити в супермаркети і їздити громадським транспортом

Окремі провінції хочуть максимально обмежити доступ нещеплених людей до громадських місць. 

У Китаї невакцинованим збираються заборонити ходити в супермаркети і їздити громадським транспортом

У Китаї 12 із 22 округів оголосили про нові заходи боротьби з коронавірусом, включно із забороною на відвідування громадських місць невакцинованим. Деякі з них збираються забороняти відвідувати школи, лікарні, супермаркети, пише Insider.

Заборони також включатимуть спортзали, готелі, АЗС і банки, але список обмежень варіативний у різних округах. Нові обмеження планують впровадити у липні-серпні. 

Більшість провінцій сказали, що відповідальність за контроль відвідування невакцинованими покладається на керівництво установ і громадських закладів.

Оголошення поки робляться тільки на місцевому рівні, Пекін не оголосив про обов'язкову вакцинацію по країні. Однак влада КНР прагне щепити 80% населення для досягнення колективного імунітету. 

Нагадаємо, що у червні в Росії почали вводити часткову обов'язкову вакцинацію серед працівників сфери освіти, охорони здоров'я та послуг. 

У липні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає обов'язкової вакцинації всіх мешканців, якщо ситуація з COVID-19 буде погіршуватися. 

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