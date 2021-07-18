Фото: ЕРА/UPG

Жителі Німеччини та Бельгії, які найбільше постраждалих від руйнівної повені на Заході Європи, намагаються прибрати її наслідки, у той час як рівень води спадає.

Про це пише bbc.com.

Поступово масштаби руйнування стають зрозумілішими, але команди рятувальників продовжують шукати жертви.

Щонайменше від повені загинули 180 людей, але багатьох і досі не можуть знайти, тож кількість жертв може зрости.

Водночас зливи та повінь і надалі спричиняють хаос у деяких регіонах Європи.

В австрійському регіоні Зальцбург вулиці одного з містечок повністю опинилися під водою. А віденські пожежники кажуть, що за одну годину ввечері суботи на столицю Австрії вилилося стільки дощу, скільки не було за попередні сім тижнів.

Тим часом у Німеччині негода перемістилася на південь – до регіону Верхня Баварія, де сильні дощі розмивають фундаменти будівель та дороги.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

У Західній Німеччині, як твердять представники влади, зберігається загроза прориву греблі Штайнбахталь. Мешканців навколишніх населених пунктів евакуювали.

У масштабній повені, яка також вразила Швейцарію, Люксембург та Нідерланди, винні зміни клімату, кажуть лідери європейських країн.

Експерти вважають, що через глобальне потепління потужні руйнівні зливи стають більш вірогідними. Відтоді, як почалася індустріальна епоха, світ вже потеплішав на 1,2 градуса за Цельсієм.

За останніми даними, у Німеччині під час повені загинули 156 людей, серед них четверо пожежників. За повідомленнями на піку повені, тисячі пропали безвісти, проте з того часу багатьох вдалося знайти. Рятувальники у землі Північний Рейн-Вестфалія почали звільняти дороги від потонулих авто.

У машинах, які ще залишаються під водою, рятувальники перевіряють, чи не залишилися там тіла загиблих.

У курортному містечку Бад Ноєнар мешканці вирішили самостійно почати вичищати вулиці від мулу, бруду та сміття. Проте це завдання надто масштабне, адже багато житла, офісів та крамниць у місті просто змило водою, а світло та газ досі відключені через зруйновані комунікації. "Все зруйновано, просто не впізнаєш місцевість", – розповідає власник винної крамниці Міхаель Ланг.

Пекар Грегор Деген розповів, що зібрав групу місцевих жителів, щоб почати вичищати мул та купи залишків від руйнувань.

Канцлер Ангела Меркель має відвідати містечко Шульд, руйнування в якому, як описав один з його мешканців, "як після війни".

У Бельгії у чотирьох із 10 регіонів впоратися із наслідками повені допомагає армія.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Бельгійський прем'єр Олександр де Кроо оголосив 20 липня національним днем жалоби. Він заявив, що повінь, яка забрала життя 27 бельгійців, є "найкатастрофічнішою в історії країни".

У Льєжі, мешканців якого евакуювали під час повені, працюють рятувальники із Франції, Італії та Австрії.

У Нідерландах тисячі людей були змушені залишили свої домівки у регіоні Лімбург, де вода зносила будівлі та греблі.

У Швейцарії озера та річки також переповнені після сильних дощів. У п'ятницю в столиці країні Берні річка просто вийшла з берегів. Озеро у Люцерні затоплює місто, а у Базелі жителям порадили триматися подалі від Рейну.

Нагадаємо, на Заході Європи пройшли потужні зливи. У Німеччині ріки вийшли з берегів і затопили міста та селища у регіонах Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц. В Ерфштадті під Кьольном обвалилися будинки.

Найбільше від повеней постраждали дві західні німецькі федеральні землі - Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц. Злива також викликала серйозні порушення в роботі громадського транспорту, особливо залізничного. Негода торкнулася і Бельгії та Нідерландів.