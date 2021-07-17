Повінь в Німеччині і Бельгії: число загиблих збільшилося до 170

Число загиблих в результаті руйнівної повені в західній Німеччині та Бельгії в суботу зросла до 170 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

У Німеччині загинули щонайменше 143 людини в результаті повені, яка визнана найбільшим стихійним лихом за більш ніж півстоліття.

Сотні людей все ще вважаються "зниклими безвісти або недоступними", оскільки транспортне сполучення з деякими районами все ще не відновлене через підтоплення. Зв'язок у деяких районах також відсутній.

За інформацією влади, близько 700 жителів були евакуйовані пізно ввечері в п'ятницю після прориву дамби в місті Вассенберг поблизу Кельна.

Тим часом у Бельгії кількість загиблих збільшилася до 27, свідчать дані національного кризового центру, який координує рятувальну операцію.

Зазначається, що 103 людини "пропали безвісти або недоступні". У центрі повідомили, що деякі з них, ймовірно, були недоступні, тому що не могли зарядити мобільні телефони або перебували в лікарні без документів.

Нагадаємо, напередодні на Заході Європи пройшли потужні зливи. У Німеччині ріки вийшли з берегів і затопили міста та селища у регіонах Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц.

В Ерфштадті під Кьольном обвалилися будинки.

Найбільше від повеней постраждали дві західні німецькі федеральні землі - Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц. Злива також викликала серйозні порушення в роботі громадського транспорту, особливо залізничного. Негода торкнулася і Бельгії та Нідерландів.