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Кількість загиблих від повені в Німеччині перевищила 80, зникли більше 1300 людей

У деяких постраждалих від негоди районах немає мобільного зв'язку, тож родини і друзі не можуть зв'язатися з близькими. 

Кількість загиблих від повені в Німеччині перевищила 80, зникли більше 1300 людей
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих внаслідок повені в Німеччині зросла до 81. Це найбільша масова загибель людей у країні за багато років, пише Reuters з посиланням на місцевий ЗМІ ARD. 

Понад 1300 людей зникли безвісти в районы Арвайлер на півдні від Кьольна. У деяких постраждалих від негоди районах немає мобільного зв'язку, тож родини і друзі не можуть зв'язатися з близькими, які там мешкають. 

Повені спричинені зливами. Ріки вийшли з берегів і затопили міста та селища у регіонах Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц. 

В Ерфштадті під Кьольном обвалилися будинки. Місецва влада збирає екстрене засідання для допомоги постраждалим.

Нагадаємо, що найбільше від повеней постраждали дві західні німецькі федеральні землі - Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц. Злива також викликала серйозні порушення в роботі громадського транспорту, особливо залізничного. Негода торкнулася і Бельгії та Нідерландів. У Бельгії загинули дві людини, ще одна – зникла. 

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