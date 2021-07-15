Після інциденту в столиці Румунії скасували авіашоу до Дня авіації.

Фото: facebook.com/AeronewsGlobal

Вертоліт Збройних сил США екстрено сів на площі Шарля де Голля у столиці Румунії під час репетиції до Дня авіації.

Black Hawk здійснив аварійну посадку прямо на дорозі, де він збив стовпи освітлення, повідомляє digi24.ro.

За даними видання, постраждалих унаслідок інциденту немає.

Фото: facebook.com/AeronewsGlobal

Фото: facebook.com/AeronewsGlobal

Після аварійної посадки американського гелікоптера авіашоу під час Дня авіації 20 липня в Бухаресті скасували.

Нагадаємо, в липні 2002 року на аеродромі "Скнилів" у Львові під час авіашоу розбився військовий літак Су-27, в результаті чого на місці загинуло 74 людини, 3 померли в лікарні, постраждали 292 особи.