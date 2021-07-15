Блінкен про угоду НАТО при кібератаках: "Напали на одного – значить на всіх"

США працюють над залученням союзників і партнерів до колективного реагування на кібератаки.

НАТО може застосовувати 5 статтю Вашингтонського договору щодо колективної оборони в разі кібератаки на одну країну з Альянсу. Про це на Глобальному самміті з нових технологій заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, йдеться у повідомленні Держдепу.

Він зазначив, що США працюють над залученням союзників і партнерів до колективного реагування на кібератаки.

"Саме це відбулося після вторгнення SolarWinds. Ми пов'язали це до Росією. 22 країни, Європейський Союз, НАТО швидко підтримали цей висновок. І це важливо, оскільки, коли ми говоримо в один голос, ми можемо більш ефективно запобігати поганим вчинкам у майбутньому", – заявив Блінкен.

Минулого місяця альянс НАТО на саміті підтвердив, що кібератака може викликати дії П'ятьої статті.

"Напад на одного – напад на всіх". І це важливий крок у стримуванні цих атак та захисту нашої національної безпеки у кіберчас", – додав державний секретар США.

За словами Блінкена, програми-вимагачі розглядаються не лише як проблема правоохоронних органів, а й як проблема національної безпеки.

"Кожен четвертий американець став жертвою кіберзлочину, збитки від них перевищують 4 млрд доларів кожного року", – додав він.

Нагадаємо, що у липні сайти, пов'язані із хакерським угрупованням REvil, перестали відповідати на пошукові запити. Фахівці наразі не можуть зрозуміти, чи пов'язано зникнення однієї з найбільших в світі груп кібершахраїв з недавніми телефонними переговорами президентів США і Росії.