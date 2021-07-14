На Сицилії прокинувся вулкан Етна

Хмару попелу, що утворилася в результаті виверження, було видно на висоті в шість кілометрів.

На італійському острові Сицилія знову почалося виверження вулкану Етна.

Про це повідомляє ANSA.

Хмару попелу, що утворилася в результаті виверження, було видно на висоті в шість кілометрів поблизу Катанії. Також було зафіксовано виверження лави.

A powerful new paroxysm occurred at #Etna's Southeast Crater at lunch time on 14 July 2021. Here are some moments during the early phase of the paroxysm, which subsequently became much more violent. pic.twitter.com/w4N5bs6GpS — Boris Behncke (@etnaboris) July 14, 2021

Водночас влада не закривала авіапростір над аеропортом сицилійського міста.

Інститут вулканології INGV заявив, що це останній "пароксизм" у новій фазі вулканічної активності Етни, яка розпочалася в середині лютого.

#Etna's 44th paroxysmal eruptive episode at the Southeast Crater since 16 February 2021 occurred shortly after midnight on 7 July 2021. Tephra (ash & lapilli) was blown southward, obscuring the view from our home. These are my best shots of this rather intense, loud event. pic.twitter.com/MluIEjKOBK — Boris Behncke (@etnaboris) July 7, 2021

INGV також заявив, що знайшов "серце" вулкану, яке сприяє активності й збільшенню енергії всередині вулкана.

У лютому вже відбулося виверження вулкана Етна. Через хмари попелу та диму призупинив роботу аеропорт Катанії.