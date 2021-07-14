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На Сицилії прокинувся вулкан Етна

Хмару попелу, що утворилася в результаті виверження, було видно на висоті в шість кілометрів.

На Сицилії прокинувся вулкан Етна
Вулкан Етна
Фото: Boris Behncke

На італійському острові Сицилія знову почалося виверження вулкану Етна.

Про це повідомляє ANSA.

Хмару попелу, що утворилася в результаті виверження, було видно на висоті в шість кілометрів поблизу Катанії. Також було зафіксовано виверження лави.

Водночас влада не закривала авіапростір над аеропортом сицилійського міста.

Інститут вулканології INGV заявив, що це останній "пароксизм" у новій фазі вулканічної активності Етни, яка розпочалася в середині лютого.

INGV також заявив, що знайшов "серце" вулкану, яке сприяє активності й збільшенню енергії всередині вулкана.

У лютому вже відбулося виверження вулкана Етна. Через хмари попелу та диму призупинив роботу аеропорт Катанії.

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