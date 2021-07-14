На британському авіаносці Queen Elizabeth на ковід захворіли понад 100 вакцинованих моряків

Спалах коронавірусу стався після того, як моряки побували на Кіпрі.

На борту авіаносця HMS Queen Elizabeth військово-морської флотилії Королівського флоту Британії зафіксували спалах коронавірусу. Заразилися понад 100 членів екіпажу, які отримали дві дози вакцини від COVID-19.

Як повідомляє ВВС, моряки інших військових кораблів, що супроводжують авіаносець, також захворіли на коронавірус.

Міністр оборони Бен Воллес заявив, що весь екіпаж отримав дві дози вакцини і спалах контролюється.

Відомо, що Queen Elizabeth пройшов приблизно чверть шляху 28-тижневого розгортання.

Зараз він увійшов до Індійського океану і повинен продовжити рух до Японії, але через спалах захворюваності зробить це пізніше.

За повідомленням The Sun, спалах коронавірусу стався після того, як моряки побували на Кіпрі. Частина з інфікованих отримала позитивний результат тесту після зупинки в місті Лімассол.

Представник ВМФ уточнив, що екіпажі британського авіаносця і кількох інших кораблів становлять 3700 осіб, а заразилася лише "невелика кількість" людей. Їм не знадобилося термінове лікування, більшість переносили хворобу в легкій формі й почали одужувати.