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На британському авіаносці Queen Elizabeth на ковід захворіли понад 100 вакцинованих моряків

Спалах коронавірусу стався після того, як моряки побували на Кіпрі.

На британському авіаносці Queen Elizabeth на ковід захворіли понад 100 вакцинованих моряків
Фото: besthqwallpapers.com

На борту авіаносця HMS Queen Elizabeth військово-морської флотилії Королівського флоту Британії зафіксували спалах коронавірусу. Заразилися понад 100 членів екіпажу, які отримали дві дози вакцини від COVID-19.

Як повідомляє ВВС, моряки інших військових кораблів, що супроводжують авіаносець, також захворіли на коронавірус.

Міністр оборони Бен Воллес заявив, що весь екіпаж отримав дві дози вакцини і спалах контролюється.

Відомо, що Queen Elizabeth пройшов приблизно чверть шляху 28-тижневого розгортання.

Зараз він увійшов до Індійського океану і повинен продовжити рух до Японії, але через спалах захворюваності зробить це пізніше.

За повідомленням The Sun, спалах коронавірусу стався після того, як моряки побували на Кіпрі. Частина з інфікованих отримала позитивний результат тесту після зупинки в місті Лімассол.

Представник ВМФ уточнив, що екіпажі британського авіаносця і кількох інших кораблів становлять 3700 осіб, а заразилася лише "невелика кількість" людей. Їм не знадобилося термінове лікування, більшість переносили хворобу в легкій формі й почали одужувати.

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