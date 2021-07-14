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Після скасування майже всіх обмежень у Нідерландах число випадків коронавірусу зросло на 500% за тиждень

У кінці червня в країні відкрили нічні клуби.

Після скасування майже всіх обмежень у Нідерландах число випадків коронавірусу зросло на 500% за тиждень
Фото: ЕРА/UPG

У Нідерландах після послаблення обмежень у зв'язку з коронавірусом різко зросла кількість нових хворих. У країні зафіксували зростання нових випадків ковіду на 500% за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Видання зазначає, що в Нідерландах спостерігається величезне зростання числа випадків після того, як в країні скасували майже всі обмеження, що залишилися, і знову відкрили нічні клуби в кінці червня.

"За останній тиждень майже 52 тисячі осіб в Нідерландах дали позитивний результат на COVID-19 - зростання більш ніж на 500%", - йдеться в повідомленні.

Офіційні особи заявили, що з випадків зараження, джерело яких можна відстежити, 37% відбулися в закладах громадського харчування, таких як бар або клуб.

За останній тиждень рівень госпіталізації збільшився на 11%.

Як повідомляли, з 26 червня у Нідерландах скасували обмеження щодо кількості людей, які можуть одночасно приходити в гості та збиратися разом в парку.

Ресторани, театри, кінотеатри та музичні заклади може тепер відвідувати необмежена кількість відвідувачів. Носіння масок залишилося обов’язковим у громадських місцях, зокрема магазинах та транспорті.

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