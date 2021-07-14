В Україні за добу 547 людей захворіли на ковід, вакциновано понад 101 тис. людей

У вівторок, 13 липня, в Україні зафіксовано 547 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 34 дитини та 23 медпрацівники.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, за минулу добу госпіталізовано 409 пацієнтів, подолали хворобу 797 осіб, зафіксовано 25 пов’язаних із ковідом летальних випадків.

Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби за добу зареєстрована у Києві (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 242 245 людей, одужали від коронавірусу 2 179 076 осіб, від ускладнень захворювання померли 52 665 пацієнтів.

13 липня в Україні 101 246 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 57 827 осіб, повністю імунізовані - 43 419.

Протягом доби працювали 659 мобільних бригад, 1518 пунктів щеплення і 33 центри вакцинації.

Станом на 13 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 799 677 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 415 054 людини, з них отримали 1 дозу – 2 415 052 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 258 703 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 673 755 щеплень.

Згідно з дослідженням Київської школи економіки смертність від ковіду в Україні до вересня може досягти 54-70 тисяч.