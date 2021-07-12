Київ посів перше місце за охопленням щепленнями від ковіду, Одеська область - остання

Київ має найвищий рівень охоплення щепленням від коронавірусної хвороби з-поміж регіонів України.

За даними міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, у столиці кількість введених доз становить 16 335 на 100 тисяч населення.

На другому місці - Полтавська область (13 250 на 100 тисяч населення), на третьому - Київська область (13 230 на 100 тисяч населення). Найнижчі рівні охоплення в цілому на сьогодні в Одеській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

За останній тиждень найвищі темпи вакцинації демонструє знову ж таки місто Київ, Полтавська та Київська області. Найнижчі - Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська області.

Фото: facebook.com/viktor.liashko

"В цілому зроблено за минулий тиждень 563 тисяч щеплень. Це найбільше з початку кампанії вакцинації", - написав Ляшко у фейсбуці.

Він визнав, що на вихідних спостерігається падіння обсягів щеплення. За його словами, це пояснюється не тільки тим, що не всі пункти щеплення працюють в суботу та неділю, а й тим, що українці не дуже спішать вакцинуватися.

"Статистика показує, що навіть центри масової вакцинації, які працюють на вихідних, не використовують свій потенціал на максимум. По цифрам виходить, що медичні працівники вийшли працювати, але до них не дійшли українці", - заявив Ляшко.

Він закликав українців активніше вакцинуватися.

Нагадаємо, що хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу в Україні отримали приблизно 5,5% населення (2,3 млн осіб), повністю щеплені - менше 3% (1,2 млн осіб).