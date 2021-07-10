У Туреччині третя фаза досліджень CoronaVac показала ефективність у 83%

Згідно з проміжними результатами, вакцина на 100% захищає від виникнення тяжкого перебігу хвороби.

Проміжні результати третьої фази випробувань вакцини від коронавірусу CoronaVac показали ефективність на рівні 83,5%. Такий результат досягається після введення обох доз, пише Hurriyet.

У дослідження брали участь більш ніж 100 000 добровольців віком від 19 до 59 років. Результати оприлюднені в науковому журналі Lancet.

Приблизно 6650 учасників протягом вересня-січня отримали дві дози вакцини з інтервалом у 14 днів, а 3568 одержали плацебо.

Згідно з результатами, вакцина на 100% захищає від виникнення тяжкого перебігу хвороби. Більшість побічних ефектів після щеплення спостерігалася протягом семи днів, летальних випадків не зафіксували.

Нагадаємо, дослідження в Чилі показало, що вакцина CoronaVac виробника Sinovac "ефективно запобігала COVID-19, включаючи важке захворювання і смерть". Втім ефективність у запобігання появі симптомів ковіду після двох доз, відповідно до дослідження, становить 65,9%.