В Україні за добу вакцинували рекордну кількість людей

МОЗ вийшов на темп 109 тисяч щеплень за добу.

В Україні за добу вакцинували від коронавірусної хвороби 109 160 осіб. Це новий рекорд, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Першу дозу отримали 44 816 людей, другу – 64 344 людини.

Протягом доби працювали 724 мобільні бригади, 1 525 пунктів щеплення, 35 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2,23 млн людей, з них повністю імунізовані – 1,08 млн осіб, а решта отримали тільки першу дозу вакцини. Загалом проведено 3,3 млн щеплень.

Станом на 8 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 786 299 людей.

Нагадаємо, що в Україні роблять щеплення трьома вакцинами: AstraZenecа, Pfizer/BioNTech і SinoVac/CoronaVac.

Вакцинуватися можна в пунктах щеплень у сімейних амбулаторіях, центрах масової вакцинації та за місцем роботи.