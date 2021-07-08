Вакцина CoronaVac на 86,3% запобігає смерті від нових штамів ковіду, - дослідження

Навіть одна доза на 45,7% ефективна в запобіганні смерті.

Китайський CoronaVac у Чилі, де ходять штами коронавірусу, що знижують ефективність імунітету від вакцин першого покоління і від хвороби колишніми штамами, "ефективно запобігав COVID-19, включаючи важке захворювання і смерть".

Результати дослідження опублікував журнал NEJM, повідомляє Ліга.

Автори дослідження використовували базу даних щодо ~10,2 млн осіб від 16 років і старше в період з 2 лютого до 1 травня 2021 року. Туди увійшли 218 784 випадки COVID-19 з 22 866 госпіталізаціями, 7873 потрапляннями до реанімації і 4042 смертями від цієї хвороби.

Ефективність вакцини (в середньому для всіх штамів) для будь-якого віку на той період:

86,3% – в запобіганні смерті (дві дози);

45,7% – в запобіганні смерті (одна доза);

90,3% – в запобіганні потраплянню до реанімації (дві дози);

44,7% – в запобіганні потраплянню до реанімації (одна доза);

87,5% – в запобіганні госпіталізації (дві дози);

37,4% – в запобіганні госпіталізації (одна доза);

65,9% – в запобіганні появі симптомів ковіду (дві дози);

15,5% – в запобіганні появі симптомів ковіду (одна доза).

Ефективність для літніх (від 60 років і старше) майже не відрізнялася: 66,6% в запобіганні симптомів, 85,3% – госпіталізації, 89,2% – реанімації та 86,5% – смерті.

У Бразилії місцевий Інститут Бутантан також повідомив дані з муніципалітету Серрано в Сан-Паулу з 45 000 жителями (28 000 дорослих старше за 18 років). За п'ять тижнів після останньої вакцинації "коронаваком" смертність від ковіду там знизилася на 95%, кількість госпіталізацій – на 86%, хворих із симптомами – на 80%.

В окремих районах Бразилії і в країні загалом значно знизилася кількість госпіталізацій вакцинованих CoronaVac і Oxford-AstraZeneca літніх людей.

Влада Чилі, проте, припускає необхідність третьої дози для щеплених вакциною Sinovac. Наразі обговорюється, чи буде це та сама вакцина, чи третій раз вакцинуватимуть препаратами Pfizer або Moderna.