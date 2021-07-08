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В Україні зафіксовано 617 нових випадків ковіду, померли 23 людини

Госпіталізовано 404 пацієнти, подолали хворобу 872 особи.

В Україні зафіксовано 617 нових випадків ковіду, померли 23 людини
Фото: Київрада

У середу, 7 липня, в Україні зафіксовано 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 26 дітей та 18 медпрацівників.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, за минулу добу госпіталізовано 404 пацієнти, подолали хворобу 872 особи, 23 людини померли від наслідків ковіду.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 239 591 людина, одужали від коронавірусу 2 175 225 осіб, від ускладнень захворювання померло 52 560 пацієнтів.

Нагадаємо, за розпочатим у травні дослідженням МОЗ, третина українців має антитіла до коронавірусу. При цьому офіційно на ковід в Україні перехворіло тільки 5% населення.

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