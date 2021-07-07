​Третина українців мають антитіла до коронавірусу, - дослідження МОЗ

Офіційно на ковід в Україні перехворіло тільки 5% населення.

Сероепідеміологічне дослідження поширення антитіл до коронавірусу Sars-Cov-2, яке стартувало у травні 2021 року, виявило, що вони є у третини українців.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"На даний час у дослідженні взяли участь близько 6 тис людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу", - написав Радуцький у фейсбуці.

На наступному етапі дослідження науковці збираються визначити, яким чином антитіла утворились в організми людини.

"Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі і навіть не здогадувався, що був інфікований", - пояснив Радуцький.

Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня.

Нагадаємо, що дослідження проводиться у два етапи: польовий та аналітичний.

Польовий етап передбачає формування мобільних бригад, які роблять опитування та беруть зразки крові для проведення в лабораторіях тестів на наявність антитіл IgM та IgG. Таким чином планувалось охопити до 9 тисяч випадково обраних дорослих українців, які живуть у всіх регіонах України в населених пунктах із різною кількістю жителів – від сіл до великих міст, мають різний вік та стать.

Під час аналітичного етапу передбачається оброблення заповнених анкет та формування реальних статистичних результатів, репрезентативних для всієї України.

Проєкт реалізують у рамках спільного для Міністерства охорони здоров’я та Світового банку проєкту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей".

Нагадаємо, соціологічне дослідження групи "Рейтинг", яка на початку травня опитало 2000 респондентів, засвідчило, що кожен четвертий дорослий українець вважає, що хворів на коронавірус.

Це сильно контрастує з офіційними даними, згідно з якими в Україні від початку епідемії захворіло близько 2,2 млн осіб.