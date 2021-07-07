У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
У Росії розбився пасажирський літак із 28 людьми на борту, загинули всі (оновлено)
У Росії розбився пасажирський літак із 28 людьми на борту, загинули всі (оновлено)
Помер голова Держводагентства Валентин Шліхта
Помер голова Держводагентства Валентин Шліхта
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію щодо Криму та Донбасу
Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію щодо Криму та Донбасу
МЗС відреагувало на ухвалення ПА ОБСЄ резолюції щодо Криму та Донбасу
МЗС відреагувало на ухвалення ПА ОБСЄ резолюції щодо Криму та Донбасу
Вадим Мельник: «ДФС демонструє результат, не зважаючи на зарплатню в 10-12 тисяч гривень і майбутню ліквідацію»
Вадим Мельник: «ДФС демонструє результат, не зважаючи на зарплатню в 10-12 тисяч гривень і майбутню ліквідацію»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

​Третина українців мають антитіла до коронавірусу, - дослідження МОЗ

Офіційно на ковід в Україні перехворіло тільки 5% населення.

​Третина українців мають антитіла до коронавірусу, - дослідження МОЗ
Фото: EPA/UPG

Сероепідеміологічне дослідження поширення антитіл до коронавірусу Sars-Cov-2, яке стартувало у травні 2021 року, виявило, що вони є у третини українців.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"На даний час у дослідженні взяли участь близько 6 тис людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу", - написав Радуцький у фейсбуці.

На наступному етапі дослідження науковці збираються визначити, яким чином антитіла утворились в організми людини.

"Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі і навіть не здогадувався, що був інфікований", - пояснив Радуцький.

Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня.

Нагадаємо, що дослідження проводиться у два етапи: польовий та аналітичний.

Польовий етап передбачає формування мобільних бригад, які роблять опитування та беруть зразки крові для проведення в лабораторіях тестів на наявність антитіл IgM та IgG. Таким чином планувалось охопити до 9 тисяч випадково обраних дорослих українців, які живуть у всіх регіонах України в населених пунктах із різною кількістю жителів – від сіл до великих міст, мають різний вік та стать.

Під час аналітичного етапу передбачається оброблення заповнених анкет та формування реальних статистичних результатів, репрезентативних для всієї України.

Проєкт реалізують у рамках спільного для Міністерства охорони здоров’я та Світового банку проєкту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей".

Нагадаємо, соціологічне дослідження групи "Рейтинг", яка на початку травня опитало 2000 респондентів, засвідчило, що кожен четвертий дорослий українець вважає, що хворів на коронавірус.

Це сильно контрастує з офіційними даними, згідно з якими в Україні від початку епідемії захворіло близько 2,2 млн осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також