Помер голова Держводагентства Валентин Шліхта
Помер голова Держводагентства Валентин Шліхта
Вадим Мельник: «ДФС демонструє результат, не зважаючи на зарплатню в 10-12 тисяч гривень і майбутню ліквідацію»
Вадим Мельник: «ДФС демонструє результат, не зважаючи на зарплатню в 10-12 тисяч гривень і майбутню ліквідацію»
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
У Росії розбився пасажирський літак із 28 людьми на борту, загинули всі (оновлено)
У Росії розбився пасажирський літак із 28 людьми на борту, загинули всі (оновлено)
Парламентська Асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію щодо Криму та Донбасу
Парламентська Асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію щодо Криму та Донбасу
Гра у вакцини та “нульовий голод” – про що (не) домовилися міністри G20
Гра у вакцини та “нульовий голод” – про що (не) домовилися міністри G20
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
ГоловнаСвіт

Фінляндія посилює правила в'їзду в країну

Нову модель в'їзду в країну парламент Фінляндії схвалив минулого тижня.

Фінляндія посилює правила в'їзду в країну
Фото: aliexpress.com

Уряд Фінляндії ухвалив рішення посилити правила в'їзду в країну з держав з низьким рівнем захворюваності на коронавірус.

Про це повідомляє Yle.

"З 12 липня туристи зможуть безперешкодно приїжджати до Фінляндії з країн, в яких індекс захворюваності за останні два тижні не перевищує 10 випадків на 100 000 чоловік. В даний час в умовах в'їзду позначений індекс в 25 випадків на 100 000 чоловік", - йдеться в повідомленні.

На даний момент рівень захворюваності Фінляндії складає 40 випадків на 100 000 чоловік.

Парламент Фінляндії минулого тижня схвалив нову модель в'їзду в країну. Відповідно до закону, від мандрівників не вимагатимуть проходження тесту на коронавірус, якщо він пройшов повний курс вакцинації або перехворів COVID-19 протягом останніх шести місяців.

Правлячі партії тоді не змогли досягти домовленості щодо визначення країн з низьким рівнем захворюваності, з яких можна було б приїжджати до Фінляндії безперешкодно. Тому було вирішено, що уряд визначить рівень захворюваності пізніше окремою постановою.

Нагадаємо, що влада Лісабону минулого місяця вирішила посилити заходи безпеки через стрімке поширення штаму COVID-19 "дельта" в столиці і на тлі зростання заражень в країні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також