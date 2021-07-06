Фінляндія посилює правила в'їзду в країну

Уряд Фінляндії ухвалив рішення посилити правила в'їзду в країну з держав з низьким рівнем захворюваності на коронавірус.

Про це повідомляє Yle.

"З 12 липня туристи зможуть безперешкодно приїжджати до Фінляндії з країн, в яких індекс захворюваності за останні два тижні не перевищує 10 випадків на 100 000 чоловік. В даний час в умовах в'їзду позначений індекс в 25 випадків на 100 000 чоловік", - йдеться в повідомленні.

На даний момент рівень захворюваності Фінляндії складає 40 випадків на 100 000 чоловік.

Парламент Фінляндії минулого тижня схвалив нову модель в'їзду в країну. Відповідно до закону, від мандрівників не вимагатимуть проходження тесту на коронавірус, якщо він пройшов повний курс вакцинації або перехворів COVID-19 протягом останніх шести місяців.

Правлячі партії тоді не змогли досягти домовленості щодо визначення країн з низьким рівнем захворюваності, з яких можна було б приїжджати до Фінляндії безперешкодно. Тому було вирішено, що уряд визначить рівень захворюваності пізніше окремою постановою.

Нагадаємо, що влада Лісабону минулого місяця вирішила посилити заходи безпеки через стрімке поширення штаму COVID-19 "дельта" в столиці і на тлі зростання заражень в країні.