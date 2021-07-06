Парламентська Асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію щодо Криму та Донбасу

Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла термінову резолюцію, яка засуджує триваючу окупацію Росією Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, а також військові злочини російської влади, збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це повідомив керівник постійної делегації Верховної Ради в ПА ОБСЄ Микита Потураєв.

Резолюція також засуджує намагання Росії, всупереч міжнародному праву, заблокувати Керченську протоку та Азовське море.

Резолюція засуджує порушення прав людини в окупованому Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей, а також триваючу небезпечну мілітарізацію окупованого Криму і незаконну російську паспортизацію українських громадян, які змушені перебувати в окупованих районах.

"Прийнявши резолюцію, ОБСЄ вчергове висунула вимогу до Росії - саме як до ініціатора і сторони конфлікту з Україною, саме як до держави-агресора і держави-окупанта - негайно звільнити окуповані українські території, і припинити зухвалі та масштабні порушення міжнародного законодавства", - наголосив Потураєв.

Він також повідомив, що російська та білоруська делагації були відсутні на засіданні ПА ОБСЄ.

Нагадаємо, у квітні держави ОБСЄ засудили нарощування Росією військ на українських кордонах.