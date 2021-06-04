Євросоюз прямо назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі

Мінський протокол "однозначно визначає, що Тристороння контактна група складається з представників України, Російської Федерації та ОБСЄ".

Росія не вперше намагається зняти з себе відповідальність за бойові дії на сході України та переконати міжнародну спільноту, що є посередником у конфлікті. Однак європейські дипломати вкотре наголосили, що саме Кремль впливає на незаконні збройні формування, і закликали РФ припинити їхню підтримку.

Про це представники ЄС заявили на засіданні Постійної ради ОБСЄ, інформує телеканал "ДОМ".

В Євросоюзі вказали на те, що Мінський протокол "однозначно визначає, що Тристороння контактна група складається з представників України, Російської Федерації та ОБСЄ".

"Спроби Росії узаконити так звані "народні республіки" на сході України не є конструктивними. Ми знову закликаємо Росію негайно припинити підживлення конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки незаконним збройним формуванням. І ми залишаємося глибоко стурбовані присутністю російської військової техніки і особового складу в районах, контрольованих збройними формуваннями, які підтримує Росія", - йдеться у заяві ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів із врегулювання ситуації в Україні та довкола неї. До нового формату мають увійти питання не лише врегулювання ситуації на Донбасі, а й повернення тимчасово окупованого Криму під контроль України та будівництво газопроводу "Північний потік-2".

За словами президента України, такий формат можна було б об'єднати з "нормандським".