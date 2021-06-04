Афганістан відсторонили від переговорів щодо збитого в Ірані літака МАУ

Рішення ухвалено у зв’язку з "особливою ситуацією" в країні.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи МАУ в Ірані вирішила відсторонити від переговорів Афганістан.

Спільну заяву міністрів країн, громадяни яких постраждали в авіакатастрофі, оприлюднено на сайті МЗС України.

У документі зазначено, що міністри, які представляють Афганістан, Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, "взяли до відома особливу ситуацію в Афганістані, що вимагає всебічної уваги".

"Представники Координаційної групи домовилися, що не зважаючи на те, що Афганістан залишається ключовим партнером і продовжуватиме відігравати важливу роль у цій групі, він не братиме безпосередньої участі в майбутніх переговорах", - йдеться в заяві.

Водночас повідомляється, що буде продовжена інтенсивна робота із забезпечення прозорості, справедливості та правосуддя по відношенню до всіх жертв, зокрема афганських, та їхніх сімей.

"Запевняємо, що Координаційна група залишатиметься єдиною у своїй меті притягнути Ісламську Республіку Іран до відповідальності за цю трагедію", - додали міністри.

Як повідомляли, Канада, Україна, Швеція та Великобританія направили Ірану спільне повідомлення про претензії в зв'язку зі збитим під Тегераном літаком "Міжнародних авіаліній України". Країни вимагають надати повний звіт про обставини, які призвели до знищення літака МАУ.

Нагадаємо, 1 червня іранська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ Мохсеном Бахарвандром прибула до Києва на переговори щодо збитого літака МАУ.