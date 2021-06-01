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Заступник голови МЗС Ірану прибув в Україну на переговори щодо збитого літака МАУ

Зазначається, що це вже третій раунд переговорів.

Заступник голови МЗС Ірану прибув в Україну на переговори щодо збитого літака МАУ
Фото: EPA/UPG

Іранська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ Мохсеном Бахарвандром прибула до Києва на переговори щодо збитого літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді.

"Делегація Ісламської Республіки Іран на чолі з паном Мохсеном Бахарвандом... прибула сьогодні в Україну для обговорення третього раунду переговорів між двома країнами з технічних та правових аспектів трагічної катастрофи українського PS752", - написав Мораді у Twitter.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (у тому числі 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни).

Голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф визнав, що іранські військові від початку знали, що це вони збили літак МАУ, але вимагали приховувати цей факт.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

30 липня 2020 року в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.

У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт". У МЗС на це відповіли, що остаточний звіт Ірану - це спроба приховати істинні причини його збиття.

Згодом міністерство додало, що Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту про авіакатастрофу літака МАУ і відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування цієї трагедії.

У квітні в Ірані заявили, що десятьом посадовим особам висунули звинувачення у зв'язку зі збиттям літака. Жодного імені чи посади не назвали. У МЗС на це відповіли, що Україна не прийме на віру не підтверджену реальними доказами версію збиття літака МАУ.

У травні Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав збиття літака МАУ в Ірані терористичним актом.

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