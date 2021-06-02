Ексглава МЗС Австрії, до якої на весілля приїжджав Путін, увійшла в раду директорів "Роснафти"

Карін Кнайсль разом зі Шрьодером отримуватиме від Росії гроші.

Акціонери нафтовидобувної компанії "Роснафта" у вівторок, 1 червня, обрали новий склад ради директорів.

На сайті компанії повідомляється, що до неї увійшли 11 осіб, в тому числі вже традиційно - колишній канцлер Німеччини Герхард Шрьодер.

У число нових директорів потрапила колишня керівниця австрійського МЗС Карін Кнайсль, на весілля якої у 2018 році приїжджав президент Росії Володимир Путін разом з Кубанським козачим хором.

Вона не є міністром з червня 2019 року.

Фото: EPA/UPG

"Роснафта" є найбільшим виробником нафти в Росії.

У 2020 році компанія отримала майже 150 млрд рублів (близько 2 млрд доларів) чистого прибутку.