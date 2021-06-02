"Белавіа" призупинила польоти в 21 країну

Національна авіакомпанія Білорусі "Белавіа" після закриття низкою країн свого повітряного простору після інциденту з екстреною посадкою літака авіакомпанії Ryanair в аеропорту Мінська тепер не може виконувати польоти в 21 країну.

Про це повідомляє пресслужба компанії на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, за підсумками минулого тижня "Белавіа" призупинила рейси в Литву, Британію, Францію, Україну, Латвію, Фінляндію, Чехію, Швецію, Естонію, Польщу, Італію, Нідерланди, Німеччину, Австрію, Бельгію, Іспанію, російський Калінінград, а також в Угорщину, Молдову, Сербію і на Кіпр.

Наразі літаки білоруського авіаперевізника літають за дев’ятьма напрямками.

"Країни, куди може літати Belavia: Вірменія, Азербайджан, Грузія, Росія, Ізраїль, Казахстан, Туреччина, Узбекистан, ОАЕ", - сказано в повідомленні.

У ньому наголошується, що авіакомпанія "не мала впливу на ситуацію, що склалася", а зараз її фахівці працюють над пошуком нових напрямків і коригуванням маршрутів.

Як повідомляли, з 26 травня по 25 серпня "Белавіа" призупинила польоти в Україну. Рішення було ухвалено у відповідь на припинення Україною польотів у Білорусь.

Сьогодні Департамент авіації Білорусі порадив іноземним авіакомпаніям облітати Україну через нібито небезпеку польотів. Білорусь нагадала про збиття Ту-154 в 2001 році і катастрофу MH17 в 2014 році.

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича та його дівчину було затримано.

Журналіста звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Після цього європейські авіакомпанії почали літати в обхід Білорусі, а президент України Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору.