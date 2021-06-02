В Оманській затоці за нез’ясованих обставин затонуло найбільше судно Військово-морських сил Ірану після того, як в ніч на 2 червня на ньому сталася пожежа.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними ВМС, пожежа спалахнула у машинному відділення допоміжного судна "Харг". Зазначається, що пожежники "протягом 20 годин" намагалися загасити полум’я до того, як корабель затонув.

Пожежа почалася близько другої ночі. Судно перебувало поблизу іранського порту Яск, приблизно за 1270 кілометрів на південний схід від Тегерану в Оманській затоці, поблизу стратегічної Ормузької протоки.

Фото: asriran.com

Фото: asriran.com

"Через поширення вогню місія врятувати «Харг» зазнала невдачі, і він затонув у водах біля Яска", – заявили у ВМС Ірану, додавши, що судно днями "вийшло на навчальну місію в міжнародні води".

ВМС також повідомили, що 20 моряків із екіпажу в 400 осіб зазнали незначних травм. Однак, весь екіпаж безпечно евакуювали. Причини виникнення пожежі не вказують.

Фото: asriran.com

Судно "Харг" було побудоване у Великій Британії і спущене на воду в 1977 році. До ВМС Ірану воно надійшло в 1984 році.

Нагадаємо, іранський флот в останні роки зазнав кількох серйозних інцидентів. Так, у травні минулого року під час навчань ВМС Ірану випадково випустили ракету по своєму кораблю, внаслідок чого загинули 19 моряків, 15 – були поранені.

У 2018 році в Каспійському морі затонув есмінець ВМС Ірану.