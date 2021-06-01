ЄС не підтримує реалізацію проєкту "Північний потік-2", - єврокомісар

Єврокомісар підтвердила, що позиція європейської сторони є незмінною в цьому питанні.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявляє, що Європейський Союз не підтримує реалізацію проєкту "Північний потік-2".

Про це вона заявила під час зустрічі з очільником Міненерго Германом Галущенком, повідомляє пресслужба Міненерго.

Сторони під час зустрічі приділили увагу питанню газопроводу "Північний потік-2". Сімсон підтвердила, що позиція європейської сторони є незмінною в цьому питанні.

"Північний потік-2" не виконує функцію диверсифікації постачання газу, ЄС не підтримує реалізацію цього проєкту", - заявила вона.

Єврокомісар також зазначила, що ЄС очікує від України впровадження запланованих реформ у галузі енергетики відповідно до міжнародних зобов’язань.

Раніше теперішній президент США Джо Байден пояснив відмову від санкцій проти "Північного потоку-2". Він заявив, що запровадження санкцій на етапі, коли трубопровід практично добудований, став би "контрпродуктивним з точки зору європейських відносин".

Разом із тим США ввели санкції проти компаній та суден РФ за будівництво трубопроводу. В адміністрації Байдена нагадали, що виступають проти "Північного потоку-2".

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками другого року каденції зазначив, що побоюється, що Байден і президент РФ Володимир Путін домовляться про зняття санкцій з "Північного потоку".