Офіс президента назвав основну претензію до Кличка
Офіс президента назвав основну претензію до Кличка
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Рада обмежила обіг пластикових пакетів в Україні
Рада обмежила обіг пластикових пакетів в Україні
Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
ГоловнаСвіт

ЄС не підтримує реалізацію проєкту "Північний потік-2", - єврокомісар

Єврокомісар підтвердила, що позиція європейської сторони є незмінною в цьому питанні.

ЄС не підтримує реалізацію проєкту "Північний потік-2", - єврокомісар
Трубопровід ‘Північний потік 2’ в Лубміні , Німеччина
Фото: EPA/UPG

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявляє, що Європейський Союз не підтримує реалізацію проєкту "Північний потік-2".

Про це вона заявила під час зустрічі з очільником Міненерго Германом Галущенком, повідомляє пресслужба Міненерго.

Сторони під час зустрічі приділили увагу питанню газопроводу "Північний потік-2". Сімсон підтвердила, що позиція європейської сторони є незмінною в цьому питанні.

"Північний потік-2" не виконує функцію диверсифікації постачання газу, ЄС не підтримує реалізацію цього проєкту", - заявила вона.

Єврокомісар також зазначила, що ЄС очікує від України впровадження запланованих реформ у галузі енергетики відповідно до міжнародних зобов’язань.

Раніше теперішній президент США Джо Байден пояснив відмову від санкцій проти "Північного потоку-2". Він заявив, що запровадження санкцій на етапі, коли трубопровід практично добудований, став би "контрпродуктивним з точки зору європейських відносин".

Разом із тим США ввели санкції проти компаній та суден РФ за будівництво трубопроводу. В адміністрації Байдена нагадали, що виступають проти "Північного потоку-2".

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками другого року каденції зазначив, що побоюється, що Байден і президент РФ Володимир Путін домовляться про зняття санкцій з "Північного потоку".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також