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Лукашенко за необхідності готовий пустити російські війська в Білорусь

"Протягом доби російські підрозділи і війська будуть перекинуті в Білорусь".

Лукашенко за необхідності готовий пустити російські війська в Білорусь
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко заявив, що готовий за необхідності пустити російські війська в Білорусь, але не бачить потреби в постійній військовій базі РФ.

Про це він сказав на нараді з питань співпраці з Росією.

"Жодних обговорень в плані перекидання Збройних сил Росії на постійній основі, створення якихось баз - про це навіть мови не йшло. І це нам не потрібно. Тому що за концепцією військової безпеки Союзної держави в цьому поки немає ніякої необхідності. Буде якась настороженість, будемо ми бачити активізацію в НАТО, аж до військового конфлікту, протягом доби (бази у нас, аеродроми та інше визначені) російські підрозділи і війська будуть перекинуті в Білорусь", - цитує Лукашенка "Беларусь сегодня".

При цьому він запевнив, що зроблено це буде лише в разі загострення військової обстановки.

"Хоча на Заході ці мерзотники не мають права нам дорікати за бази Росії, Китаю або ще кого-то. Чого нам дорікати? Ви ж підтягуєте і створюєте бази в Польщі. У себе колоду в оці не бачать, а нас починають мочити в усіх напрямках: «Ах, Білорусь стає країною, куди іноземні війська підтягуються...» Ви на себе гляньте", - сказав Лукашенко. 

Нагадаємо, що у 2017 році Лукашенко казав, що "українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни", а пізніше жартував: "Якщо і прийдемо з півночі до вас, - я хочу, щоб це військові деякі почули в Україні, - то ми прийдемо на комбайнах, тракторах, на тролейбусах і автобусах".

Проте після того як Україна не визнала перемогу Лукашенка на виборах 2020 року, відносини з Білоруссю суттєво охололи. За словами президента України Володимира Зеленського, Білорусь зараз розглядається як можливий плацдарм для вторгнення Росії з півночі.

"Зараз дуже небезпечна ситуація в Білорусі. Це наші північні кордони. І ми розуміємо, що Росія та Білорусь постійно розглядають і домовляються про важливу геополітичну і, напевно, оборонну угоду. Після цього може бути справді серйозний вплив Росії і серйозна координація та контроль білоруських збройних сил. Тоді ми можемо розглядати ризик і з того боку", - сказав він в свіжому інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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