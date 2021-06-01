Меркель направляє делегацію в США для обговорення "Північного потоку 2"

Візит відбудеться за кілька днів до першої поїздки Байдена до Європи.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель цього тижня направить до Вашингтона групу високопосадовців для обговорення проекту газогону "Північний потік 2".

Про це пише Bloomberg з посиланням на німецький медіаконцерн Funke Media Group.

Згідно з повідомленням, німецька делегація на чолі з радником Меркель з питань зовнішньої політики Яном Гекером і її головним економічним радником Ларсом-Гендріком Реллером зустрінеться в США з радником президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном і торговим представником Кетрін Тай.

Видання зазначає, що візит німецької делегації, який відбудеться всього за кілька днів до першої поїздки Байдена до Європи, покликаний усунути напруженість в економічних відносинах між США і Німеччиною.

Однією з невирішених проблем є активні мита на імпорт сталі та алюмінію з Європи, запроваджені попереднім президентом Дональдом Трампом.

Раніше теперішній президент США Джо Байден пояснив відмову від санкцій проти "Північного потоку-2". Він заявив, що запровадження санкцій на етапі, коли трубопровід практично добудований, став би "контрпродуктивним з точки зору європейських відносин".

Разом із тим США ввели санкції проти компаній та суден РФ за будівництво трубопроводу. В адміністрації Байдена нагадали, що виступають проти "Північного потоку-2".

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками другого року каденції зазначив, що побоюється, що Байден і президент РФ Володимир Путін домовляться про зняття санкцій з "Північного потоку".