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США передадуть Україні два катери Island в третьому кварталі і ще один - в кінці року

В Одесі буде сформовано дивізіон з п'яти "айлендів".

США передадуть Україні два катери Island в третьому кварталі і ще один - в кінці року
Фото: mil.gov.ua

Сполучені Штати Америки до кінця року передадуть Україні три катери типу Island.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран.

Два з них уже отримали назви P192 "Суми" і P193 "Фастів", на них вже встановлюють озброєння. Ці катери планується відправити до України протягом третього кварталу поточного року. Третій катер Р194 буде доставлений до Одеси наприкінці 2021 року.

"Відновлюючи бойові спроможності вітчизняного флоту, ми переоснащуємо його озброєнням, яке б було сумісне із зразками держав-членів НАТО. Тому усі три катери типу «Island» надійдуть до України зі встановленими на борту корабельними системами виробництва США та бойовими модулями", - цитує Тарана пресслужба МЗС.

Нагадаємо, що перші два катери типу Island - P190  "Слов’янськ і P191 "Старобільск" - увійшли до складу Військово-морських сил України в листопаді 2019 року.

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