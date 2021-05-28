Заступник міністра Халімон: після оптимізації з 111 держпідприємств Міноборони залишиться 42

Після оптимізації системи управління з 111 державних підприємств Міноборони діючими залишаться 42.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник міністра оборони України Ігор Халімон.

"Згідно Перспективному переліку об'єктів державної власності, затвердженого наказом Міноборони від 11 вересня 2020 року, який передбачає оптимізацію системи управління державними підприємствами, в перспективі залишаються чинними 42 державних підприємства Міноборони з 111 (40 - Головне управління, 2 - ГУР Міноборони)", - сказав Халімон.

За його словами, протягом 2020-2021 років передбачається ліквідувати 20 державних підприємств, реорганізувати - 15 підприємств, передати на приватизацію - 3 підприємства (209 Управління начальника робіт, 417 Управління начальника робіт, ДП МОУ "Дружбівська кар'єр нерудних копалин "Кварц")" , - розповів Халімон.

В даний час в сфері управління Міноборони перебуває 109 суб'єктів господарювання, які за результатами 2019 року спрацювали зі збитком понад 53 тис. Грн.

Нагадаємо, раніше в травні Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив до другого читання законопроєкт №3822 про реформу "Укроборонпрому".