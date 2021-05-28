Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
16-річна дівчина з Горлівки втекла з ОРДО через мінне поле
16-річна дівчина з Горлівки втекла з ОРДО через мінне поле
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
ПриватБанк отримав нового керівника
ПриватБанк отримав нового керівника
Білорусь вводить ліцензування імпорту з України (оновлено)
Білорусь вводить ліцензування імпорту з України (оновлено)
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
ГоловнаПолітика

Заступник міністра Халімон: після оптимізації з 111 держпідприємств Міноборони залишиться 42

Протягом 2020-2021 років передбачається ліквідувати 20 державних підприємств, реорганізувати - 15 підприємств.

Заступник міністра Халімон: після оптимізації з 111 держпідприємств Міноборони залишиться 42
Фото: Минобороны

Після оптимізації системи управління з 111 державних підприємств Міноборони діючими залишаться 42.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник міністра оборони України Ігор Халімон.

"Згідно Перспективному переліку об'єктів державної власності, затвердженого наказом Міноборони від 11 вересня 2020 року, який передбачає оптимізацію системи управління державними підприємствами, в перспективі залишаються чинними 42 державних підприємства Міноборони з 111 (40 - Головне управління, 2 - ГУР Міноборони)", - сказав Халімон.

За його словами, протягом 2020-2021 років передбачається ліквідувати 20 державних підприємств, реорганізувати - 15 підприємств, передати на приватизацію - 3 підприємства (209 Управління начальника робіт, 417 Управління начальника робіт, ДП МОУ "Дружбівська кар'єр нерудних копалин "Кварц")" , - розповів Халімон.

В даний час в сфері управління Міноборони перебуває 109 суб'єктів господарювання, які за результатами 2019 року спрацювали зі збитком понад 53 тис. Грн.

Нагадаємо, раніше в травні Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив до другого читання законопроєкт №3822 про реформу "Укроборонпрому".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також