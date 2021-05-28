Порошенко: Україну на саміт НАТО не запрошують вже двічі поспіль

Україна була учасницею самітів НАТО, починаючи з вересня 2014 року, але вже вдруге запрошення ми не отримали. Про це нагадав експрезидент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко в інтерв’ю волонтерської радіостанції «Тризуб ФМ» на Донеччині. Він додав, що членство в НАТО є запорукою безпеки для України.

«Всі звикли, що за Порошенка, починаючи з серпня – вересня 2014 року, Україна є повноправним учасником самітів НАТО. Завдяки цьому нам скасували ембарго на поставки продукції подвійного призначення і озброєння. Ми почали отримувати летальну зброю. Починаючи від Яворова і закінчуючи ССО працюють наші партнери, які навчають нас, як бити ворога сучасними засобами. І вчаться від нас, як бити росіян в умовах гібридної війни. Це – Win-Win situation. І це все робили країни НАТО», – нагадав Порошенко.

«В цих умовах, коли для нас НАТО таке важливе, як НАТО без нас може саміти проводити? Це стало рутиною. Зараз вже проходить другий саміт НАТО за два роки. Нас не запрошують», – констатував Петро Порошенко.