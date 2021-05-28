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САП хоче конфіскувати квартиру у депутата Ради

Політик купив помешкання за 7 млн гривен, хоча за декларацією не мав стільки грошей.

САП хоче конфіскувати квартиру у депутата Ради
Фото: Виталий Головин

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн гривень, що належить народному депутату України IX скликання, та стягнення її в дохід держави в порядку цивільної конфіскації.

Про це повідомила пресслужба САП.

"Прокурорами САП за сприяння ДБР та з урахуванням повідомленої раніше у ЗМІ інформації зроблено висновок, що народний депутат України 9 скликання у 2020 році придбав трикімнатну квартиру в місті Києві за відсутності відомостей про те, звідки у нього виявилося близько 3 млн гривень, яких не вистачало для такої купівлі зважаючи на розмір законних доходів депутата. У разі доведення прокурором такої різниці відповідач у змагальному процесі в порядку цивільного судочинства муситиме довести законність походження коштів, використаних для придбання квартири, інакше її може бути стягнуто в дохід держави", - йдеться в повідомленні.

Місяць тому програма "Схеми" повідомила, що у червні 2020 року депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець продав свою двокімнатну квартиру в Києві на Подолі за 4 мільйони гривень і одразу купив нову в ЖК "Бульвар фонтанів" на Печерську за 7,5 мільйонів гривень.

Депутат заявив, що з грішми йому допомогла жінка, з якою він проживає, але не є в шлюбі.

Нагадаємо, що раніше САП подала позов про цивільну конфіскацію понад 1,2 млн грн нардепа Іллі Киви, які він нібито заробив від здачі в оренду жомової ями. Сам Кива вважає дохід законним.

Закон про цивільну конфіскацію набув чинності в кінці 2019 року. Він дозволяє суду стягувати в дохід держави активи, законність походження яких не встановлена.

Пред’явлення позову та представництво держави в суді у такій категорії справ віднесено до виключної компетенції прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а у передбачених законом випадках – прокурорів Офісу Генерального прокурора.

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