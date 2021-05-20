Нардеп Аксьонов з "російським паспортом" склав присягу під крики "ганьба!"
Нардеп Аксьонов з "російським паспортом" склав присягу під крики "ганьба!"
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Уряд спростив процедуру отримання субсидій (оновлено)
Уряд спростив процедуру отримання субсидій (оновлено)
Трое на выход. Как парламент увольнял министров
Трое на выход. Как парламент увольнял министров
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Дубілет-старший заявив, що перебуває в Ізраїлі і не ховається від слідства
Дубілет-старший заявив, що перебуває в Ізраїлі і не ховається від слідства
Український гурт Go_A вийшов у фінал "Євробачення"
Український гурт Go_A вийшов у фінал "Євробачення"
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Посли ЄС домовилися про відкриття кордонів для вакцинованих
Посли ЄС домовилися про відкриття кордонів для вакцинованих
ГоловнаПолітика

САП вимагає конфіскувати в нардепа Киви 1,2 млн гривень, які він отримав за оренду жомової ями

За оренду нардеп протиправно отримав 1 242 236 гривень, ще 10 тис. було зараховано як комісійні доходи.

САП вимагає конфіскувати в нардепа Киви 1,2 млн гривень, які він отримав за оренду жомової ями
Фото: Прямий

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на 1,2 млн гривень, що належать народному депутату Іллі Киві, та стягнення їх відповідно до українського законодавства в дохід держави.

Про це повідомила пресслужба САП.

"Під час реалізації повноважень, визначених ч. 5 ст. 290 ЦПК України та ч. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», прокурорами САП за сприяння НАЗК та НАБУ виявлено факт набуття необґрунтованого активу народним депутатом України 9 скликання. Установлено, що нардеп, попри те, що він не є власником об’єктів нерухомості (жомова яма) та не маючи правомочності щодо володіння, користування та розпорядження ним, передав вищевказане майно в оренду суб’єкту господарювання з ознаками фіктивності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за оренду нардеп протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тис. гривень було зараховано на його банківський рахунок як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.

"Стягнення в дохід держави активів, законність походження яких не встановлена, є різновидом цивільно-правової відповідальності за корупційні та пов’язані з корупційними правопорушення", - зазначили в САП.

Нагадаємо, у липні минулого року в Bihus.info дізналися, що Кива отримав 1,2 млн грн за здачу в оренду жомової ями. Яма виявилася ділянкою з бур'янами та без ознак діяльності навколо.

Раніше жомові ями використовував цукровий завод міста Заводське - туди скидали відходи після обробки буряку. Нині він не працює, але яму (400 метрів разом з гаражем), яка належить нардепу, орендувала львівська "Компанія "Сіквел". Вона фігурує в одному з кримінальних проваджень щодо ознак її фіктивності. "Власниця фірми Світлана Ставісюк не захотіла розповідати журналістам, чи справді її підприємство сплачувало 100 тис. грн на місяць за оренду цього об’єкта і навіщо фірмі зі Львова знадобилася яма в Полтавській області.

Сам же Кива журналістам заявив, що здачею ями в оренду займаються його юристи, а коментувати по суті він не може.

У грудні 2019 журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування щодо нардепа ОПЗЖ Іллі Киви, в якому заявили, що у 2013 року він був визнаний винним у хабарництві, однак не відбував покарання в місцях позбавлення волі. Натомість Кива отримав штраф через довідку Полтавської психіатричної лікарні про 2-гу групу інвалідності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також