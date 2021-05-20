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Новые министры, знакомые лица

Верховная Рада назначила нового главу МОЗ, министра инфраструктуры и первого вице-премьера – министра экономики. Вместе со «Слугами народа» уже традиционно голосовали группы «За майбутнє» и «Довіра» с внефракционными. В парламенте уже заговорили о том, что кресло под Денисом Шмыгалем вновь зашаталось и о том, что новый первый вице-премьер Алексей Любченко может со временем занять и главный правительственный кабинет.

 

Фото: Скріншот

Новый глава МОЗ обещает уволиться через год

В четверг, перед началом утреннего заседания депутаты «Слуги народа» провели совещание в кинозале Верховной Раде с главным санврачом и кандидатом на пост министра здравоохранения Виктором Ляшко. Ведь ещё во вторник после увольнения Максима Степанова ситуация с необходимым количеством голосов «за» Ляшко была неоднозначной. Как рассказали несколько источников LB.ua в «Слуге», на встречу пришли около 40 нардепов из 244 членов фракции. Главное обещание Ляшко – «подать в отставку уже через год, если не выполнит план вакцинации». Ещё один собеседник добавил, что якобы Степанов не предоставил всю информацию о поставщиках вакцин. Но Ляшко заверил, что «с этим быстро разберётся». 

Сессионный день начался с выступления депутата «Европейской солидарности» Виктории Сюмар. Она заявила, что вакциной Pfizer, которая предназначалась для людей старше 85 лет, на самом деле прививали топ-чиновников. 

Выступление самого кандидата в министры депутаты особо не слушали – многие были заняты фотографированием себя и коллег в вышиванках. Спикер Дмитрий Разумков даже вынужден был остановить представление Ляшко, одернув нардепов: «Вам не интересно послушать кандидата в министры?». 

Фото: facebook/Іван Крулько

Ляшко поблагодарил, продолжив свой спич: «Не скажу сенсации. Приоритетом номер один для меня является преодоление коронавирусной болезни. Мы сделаем все, чтобы украинцы могли вакцинироваться, работать и путешествовать». 

Громко также прозвучало обещание запустить собственное производство вакцин.

«До конца 2021 года все, кто хочет вакцинироваться от ковида, смогут это сделать», – пообещал Ляшко. 

Итог – 262 голоса «за». «Слуги» дисциплинированно дали 224, им традиционно помогли депутаты из групп «За майбутнє», «Довіра» и 5 внефракционных. 

Как рассказал источник LB.ua в «Слуге», «Майбах» (так неформально называют группу) после санкций Коломойского стал более сговорчивым. «Мажоритарщики из «Довіри» тоже очень конструктивны в преддверии санкций против олигархов», –не без иронии прокомментировал нардеп. 

 

Фото: скрiн відео

Кубраков обещает навести порядок в «Укрзалізниці»

Следующим премьер Денис Шмыгаль коротко зачитал представление о назначении Александра Кубракова министром инфраструктуры. Сам кандидат тоже был немногословен. Он поблагодарил депутатов за то, что те принимали необходимые законы для «Большой стройки» (с ноября 2019 Кубраков возглавлял «Укравтодор» и занимался любимым детищем команды президента – «Большой стройкой»). 

В планах нового министра – ремонт 40% всех дорог государственного значения и наведение порядка в «Укрзалізниці». «В первую очередь нужна финансовая стабилизация. Все мы понимаем, что предприятие сейчас в сложном положении… Поэтому мы не можем не повышать тарифы на перевозки. Поэтому мы точно будем это делать. Не для пассажирских перевозок, подчеркиваю. А для грузовых», – пообещал он. 

«За» нового главу Мининфраструктуры проголосовали 228 «слуг», 5 (из 25) нардепов из «Батькивщины», 18 из «За майбутнє», 20 (полный состав) из «Довіри» и 13 внефракционных. 

Фото: bykvu.com

Шмыгалю – приготовиться?

После полуденного перерыва Рада приступила к назначению первым вице-премьером, главой Минэкономразвития, торговли и сельского хозяйства Алексея Любченко, который с апреля прошлого года возглавлял Государственную налоговую службу. 

«Я знаю, как работает экономика и система государственного управления. Главное, я знаю, как работает система госуправления», – очень уверенно заявил он, добавив, что в последние годы «нет никакого баланса, отсутствует координация социально-экономических процессов, не определена точка экономического развития». 

Среди задач кандидат назвал необходимость синхронизировать работу всех государственных органов, обеспечить «стратегический менеджмент страны». О государственном оборонном заказе на 2021 год, по его словам, должны говорить не весной этого года, а «лучше за три года до этого». В приоритете – продолжение сотрудничества с МВФ и другими международными партнерами.

В итоге «за» назначение проголосовали рекордные, почти конституционное большинство — 293 нардепа. Кроме 228 «слуг» зеленые кнопки нажали 3 члена ОПЗЖ, 18 из «Батькивщины», 13 из «За майбутнє», 20 из «Довіра» и 11 внефракционных. 

«Он работал в правительстве Юлии Тимошенко (с 2009 по 2011 год, когда премьером была Тимошенко, он был назначен замглавы Госналоговой службы). Поэтому о нем хорошее мнение. Тем более, на фракции он представил видение по развитию отраслей, которое все приняли», – рассказал LB.ua нардеп из «Батькивщины».

Фото: kmu.gov.ua

После назначения в кулуарах вновь заговорили о том, что Денис Шмыгаль может покинуть пост премьера. А его вероятным сменщиком может стать как раз новый первый вице-премьер. (К слову, с таким же прицелом «Слугам» предлагали в качестве первого вице-премьера и Юрия Витренко). «Скажем так, в ванную к Шмыгалю посадили Алексея (Любченко, – LB.ua). Теперь кто-то кого-то может выплеснуть», – заметил один из источников в «Слуге». 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, Специальный корреспондент
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