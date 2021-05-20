Суд видав санкцію на затримання нардепа Козака

Печерський районний суд Києва 20 травня дозволив затримати народного депутата Тараса Козака, якого підозрюється у державній зраді разом з Віктором Медведчуком.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Козак не в Україні, раніше його оголосили в розшук. За словами Медведчука, Козак знаходиться на лікуванні в Білорусі.

У зв'язку з цим йому досі не обрали запобіжний захід. Прокурори та слідчі планують просити суд про взяття підозрюваного під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн гривень.

Нагадаємо, що Медведчук і Козак підозрюються у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму за ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

СБУ стверджує, що має аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором.

У лютому Рада національної безпеки та оборони включила Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Туди ж потрапили Козак з його жінкою. Рішенням РНБО президент також фактично заблокував діяльність трьох телеканалів – 112, Newsone та ZIK, які записані на Козака.