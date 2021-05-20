Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Уряд спростив процедуру отримання субсидій (оновлено)
Уряд спростив процедуру отримання субсидій (оновлено)
Український гурт Go_A вийшов у фінал "Євробачення"
Український гурт Go_A вийшов у фінал "Євробачення"
Дубілет-старший заявив, що перебуває в Ізраїлі і не ховається від слідства
Дубілет-старший заявив, що перебуває в Ізраїлі і не ховається від слідства
Посли ЄС домовилися про відкриття кордонів для вакцинованих
Посли ЄС домовилися про відкриття кордонів для вакцинованих
Нардеп Аксьонов з "російським паспортом" склав присягу під крики "ганьба!"
Нардеп Аксьонов з "російським паспортом" склав присягу під крики "ганьба!"
Трое на выход. Как парламент увольнял министров
Трое на выход. Как парламент увольнял министров
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
ГоловнаПолітика

Зеленський пообіцяв Криклію і Петрашку нові посади

Колишній міністр економіки стане координатором земельної реформи.

Зеленський пообіцяв Криклію і Петрашку нові посади
Фото: скрін трансляції

Звільнені Верховною Радою міністри Владислав Криклій та Ігор Петрашко незабаром отримають нові посади.

Про це на пресконференції у четвер, 20 травня, сказав президент Володимир Зеленський.

"Пан Криклій залишається в команді, і скоро ви побачите його на новій посаді. Пан Петрашко залишиться в команді, буде відповідати за дуже важливу реформу. Він буде в Офісі президента і буде координувати земельну реформу, допомагати пану Лещенку [міністру аграрної політики]. Я вважаю, що він професіонал в цьому напрямку і дуже допоможе", - сказав президент.

Нагадаємо, що 18 травня Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра інфраструктури Криклія, який очолював міністерство з серпня 2019 року, та Ігоря Петрашка, який був міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з березня 2020 року.

Вони самі написали заяви про відставку.

Того ж дня був звільнений міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який у відставку йти не хотів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також