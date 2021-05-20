Зеленський пообіцяв Криклію і Петрашку нові посади

Звільнені Верховною Радою міністри Владислав Криклій та Ігор Петрашко незабаром отримають нові посади.

Про це на пресконференції у четвер, 20 травня, сказав президент Володимир Зеленський.

"Пан Криклій залишається в команді, і скоро ви побачите його на новій посаді. Пан Петрашко залишиться в команді, буде відповідати за дуже важливу реформу. Він буде в Офісі президента і буде координувати земельну реформу, допомагати пану Лещенку [міністру аграрної політики]. Я вважаю, що він професіонал в цьому напрямку і дуже допоможе", - сказав президент.

Нагадаємо, що 18 травня Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра інфраструктури Криклія, який очолював міністерство з серпня 2019 року, та Ігоря Петрашка, який був міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з березня 2020 року.

Вони самі написали заяви про відставку.

Того ж дня був звільнений міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який у відставку йти не хотів.