Сюмар: вакцину Pfizer отримують лише члени уряду та чиновники міністерств

За словами політика, масова вакцинація Pfizer сьогодні відбувається у міністерствах і відомствах, в апараті РНБО, в МЗС.

Вакцинація в Україні проводиться неналежним чином – найефективнішу вакцину Pfizer отримують лише члени уряду та чиновники міністерств. Про це сказала народна депутатка фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар.

«В цей день піднесення і патріотизму, коли всі такі красиві у вишиванках, мені найменше хотілося б говорити про неприємні речі. Але я змушена сьогодні з цієї трибуни озвучити деякі нові і шокуючі факти щодо того як відбувається вакцинація в Україні», – зазначила депутатка.

Вона нагадала, що одній з останній погоджувальних рад експрезидент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко навів дані з офіційно порталу Ради національної безпеки і оборони про те, кого вакцинують вакциною із найвищим рівнем захисту вакциною Pfizer.

«Ви знаєте – там була одна людина із категорії 80 років + і десять тисяч людей із категорії «інші». Ми тоді запитали: а хто такі «інші», яких в Україні сьогодні вакцинують Pfizer», – зауважила вона.

Депутатка повідомила: «Ми сьогодні отримали численні свідчення, що Pfizer в Україні вакцинують представників влади. Що масова вакцинація Pfizer сьогодні відбувається у міністерствах і відомствах, в апараті РНБО, в МЗС».

«Тобто вакцину з найвищим рівнем захисту дають сьогодні не лікарям, які щоденно ризикують власним життям, не вчителям, не групам ризику. Її дають представникам влади. Все відбувається максимально просто, ніхто не створює ніяку логістику для масової вакцинації. Просто на територію міністерств і відомств приїжджає машина, автомобіль, де відбувається вакцинація», – сказала вона.