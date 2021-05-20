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Посол України у ФРН звинуватив німецьких лівих у фальсифікації історії

Дипломат назвав пропозицію Лівої партії "ударом в обличчя мільйонів українських жертв" війни.

Посол України у ФРН звинуватив німецьких лівих у фальсифікації історії
Фото: предоставлено Андреем Мельником

Україна обурена закликом фракції Лівої партії в німецькому Бундестазі укласти новий договір про дружбу з Росією напередодні 80-річчя нападу гітлерівської Німеччини на СРСР.

Про це заявив посол України у ФРН Андрій Мельник, передає DW.

Німецькі ліві у своїй ініціативі не згадали інших радянських республік, зокрема України й Білорусі, які втратили у Другій світовій війні мільйони жителів. Дипломат назвав це "принизливим перетворенням історії в інструмент" і "ударом в обличчя мільйонів українських жертв" війни.

Неприпустимо терпіти таку "фальсифікацію історії", наголосив Мельник. Українці закликають правлячу у ФРН коаліцію та опозицію "не дозволяти політичного зловживання темними сторонами історії націонал-соціалізму", додав посол. В іншому разі примирення України та Німеччини опиниться під питанням, попередив дипломат.

Раніше у Бундестазі пройшли дебати, присвячені російсько-німецьким відносинам. Під час них представниця фракції Лівої партії в Бундестазі Севім Даґделен закликала укласти новий договір про дружбу з РФ. Крім того, Ліва партія виступила за зняття економічних санкцій щодо Росії. Утім резолюція лівих не зустріла підтримки серед депутатів.

Згідно з оцінками істориків, під час Другої світової війни на території всього колишнього Радянського Союзу загинули приблизно 27 мільйонів людей, нагадує агенція dpa. При цьому Україна мала найбільші втрати населення після Білорусі у співвідношенні до загальної кількості населення. За даними України, між 1939 і 1945 роками було вбито від восьми до десяти мільйонів жителів на територіях нинішньої України.

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