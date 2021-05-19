Порошенко зустрівся з Антоненком

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко відвідав Андрія Антоненка, який перебуває під домашнім арештом. Після рішення суду у справі Шеремета про зміну запобіжного заходу Порошенко телефонував «Ріффмастеру» і домовився про зустріч.

«Я тут не просто як громадянин, як людина, яка дуже симпатизує Андрію. Я тут як п’ятий Президент, як Верховний Головнокомандувач, який має стати на захист українського воїна. Бо не всі знають про ту величезну роль, яку Андрій зіграв у процесі створення Сил спеціальних операцій. Я пишаюся, що під Указом про створення ССО як окремого виду Збройних Сил України стоїть мій підпис. Я пишаюся нашими спецпризначенцями, нашими воїнами, які вже під час збройної агресії виконували найскладніші завдання», – говорить Петро Порошенко.

«Тихо прийшов, тихо пішов. Ворога знищено, як був наказ…». Гімн Сил спеціальних операцій вивчили вже всі українці. Цей гімн ми вже на всіх днях народженнях співаємо», – розповідає лідер «ЄС».

Порошенко наголосив, що правда обов’язково переможе, а ті, хто незаконно ув’язнив Антоненка, будуть за це відповідати.

«Ми доведемо, що це був злочин. І вони точно будуть відповідати за кожен із 500 днів, коли Ріффмастер був запроторений за грати. І вони будуть притягнені до відповідальності за ці злочини – і стосовно Андрія, і стосовно Юлії Кузьменко. Вона, до речі, блискуче працювала разом з Марією Іоновою, перебуваючи у Києві, на 50 окрузі Донеччини», – нагадав експрезидент.

«Сьогодні гарний день, коли я можу потиснути руку Андрію вдома, але наступного разу давайте домовимося, щоб ми це зробили на вулиці і у нас, коли буде можливість зняти браслет. Україна має побачити, що ми своїх не кидаємо. Правда завжди перемагає», – наголосив Петро Порошенко.