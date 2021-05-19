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Україна домовилася про "зелений коридор" для вивезення українців із Сектора Гази, - Кулеба

Евакуація має відбутися впродовж 48 годин.

Україна домовилася про "зелений коридор" для вивезення українців із Сектора Гази, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Україна домовилася про "зелений коридор" для вивезення громадян України із Сектора Гази через Єгипет та організацію відповідного авіарейсу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже домовилися з владою Ізраїлю та Палестинської автономії про "зелений коридор" для евакуації, вже опрацювали організаційні питання з владою Єгипту і наразі на виконання доручення президента України ухвалено рішення про здійснення такої евакуації в найкоротші терміни шляхом вивезення наших громадян із території Сектора Гази на територію Єгипту та організацію відповідного авіарейсу коштом резервного фонду бюджету України", - сказав він на засіданні Кабінету міністрів у середу.

Кулеба додав, що якщо не відбудеться якихось форс-мажорних подій через загострення конфлікту, протягом 48 годин така евакуація відбудеться.

"Значна робота вже проведена, наразі ми виходимо на фінішну пряму і проситимемо підтримки у причетних колег з уряду для максимально швидкого ухвалення такого рішення", - зазначив він.

Кулеба поінформував, що в Секторі Гази нині перебувають орієнтовно 1 600 українців.

"Ви всі бачите з новин, що відбувається наразі збройний конфлікт, ескалація ізраїльсько-палестинського протистояння, і є реальна загроза життю і здоров'ю наших співвітчизників. З 1600 громадян України 127 вже виявили бажання повернутися на Батьківщину, тобто бути евакуйованими", - вказав міністр.

За його словами, з таким проханням звернулися не тільки українці, а й громадяни Молдови, Білорусі та двох країн-членів ЄС.

"Посольство України в Ізраїлі вже склало списки тих, хто зацікавлений в евакуації", - зазначив глава МЗС.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів і Міністерству закордонних справ України організувати повернення громадян України з Сектора Гази

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що майже 120 українських громадян виявили бажання повернутися в Україну з Сектора Гази, Міністерство закордонних справ України опрацьовує безпечні шляхи їх репатріації.

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