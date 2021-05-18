Близько 120 українців хочуть виїхати з Сектора Гази, МЗС розглядає можливість репатріації через Єгипет

Українська сторона звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді наших громадян із анклаву.

Міністерство закордонних справ України відпрацьовує безпечні шляхи репатріації українських громадян із Сектора Гази. Близько 120 українців виявили бажання повернутися до України, повідомив у коментарі LB.ua речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що українська сторона звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді наших громадян із анклаву.

"Як і в 2012 та 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, нині опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють із єгипетською владою для отримання необхідних дозволів", – повідомив Ніколенко.

Він також додав, що для уможливлення гуманітарної місії критично важливо, щоб в зоні конфлікту настав "режим тиші".

Нагадаємо, що від початку нового загострення конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ХАМАС бойовики випустили із сектора Гази понад 3000 ракет. 17 травня ізраїльські військові заявили про знищення шляхом авіадуарів 15 кілометрів тунелів бойовиків та дев'яти будинків лідерів ХАМАС у смузі Гази. Мешканці Гази назвали цей обстріл найпотужнішим за тиждень зіткнень.

Про перебіг подій читайте в репортажі LB.ua "Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози".