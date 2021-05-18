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Для українців відкриті 107 країн світу, - МЗС

Умови в'їзду можуть включати дотримання протиепідемічних вимог.

Для українців відкриті 107 країн світу, - МЗС
Фото: EPA/UPG

Українці за умови дотримання протиепідемічних вимог наразі можуть подорожувати до 107 країн світу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у вівторок, 18 травня, повідомляє "Укрінформ".

"Станом на 18 травня для громадян України відкрито кордони 107 країн світу. З часу нашого попереднього брифінгу 26 березня в'їзд дозволили ще три країни - Греція, Кіпр та Сейшельські острови", - сказав Кулеба.

Водночас він нагадав, що умови в'їзду можуть включати дотримання протиепідемічних вимог, зокрема надання результатів ПЛР-тесту, проходження обов'язкового карантину тощо.

"Але, в принципі, в'їхати в усі ці 107 країн можливо", - зазначив міністр.

У цьому контексті очільник МЗС порадив перевіряти актуальну інформацію щодо умов в'їзду на інтерактивній карті МЗС.

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