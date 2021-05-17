Західні посольства висловили занепокоєність нападами на ЛГБТ в Україні

Західні посольства висловили занепокоєність у зв'язку з нападами на активістів ЛГБТ в Україні і розширити визначення злочину на ґрунті ненависті, включивши до них напади через гендерну ідентичність і сексуальну орієнтацію.

Про це йдеться в заяві до Міжнародного дня проти гомофобії, трансфобії та біфобії, який відзначається 17 травня.

"Україна досягла помітного поступу вперед щодо визнання і захисту прав людини, але ця робота залишається незавершеною. Ми занепокоєні повідомленнями від захисників прав людини про випадки нетолерантності, дискримінації і нападів на активістів ЛГБТІК і відсутність притягнення до відповідальності за ці злочини", - сказано в ній.

Посольства закликали Україну до продовження реформи правоохоронних органів і судової системи, яка, на їх думку, необхідна для того, щоб надати кожному відчуття безпеки, справедливості і правосуддя.

"Ми вітаємо недавнє схвалення нової версії Національної стратегії з прав людини; проте ми продовжуємо закликати Україну повністю імплементувати цю стратегію і план дій, зокрема зробивши додаткові кроки для втілення анти-дискримінаційних заходів щодо ЛГБТІК-людей. Ми також уважно слідкуємо за прогресом щодо внесення змін до кримінального кодексу України з метою розширення визначення злочину на ґрунті ненависті і включення в цю категорію злочинів на основі гендерної ідентичності і сексуальної орієнтації. Україна може розраховувати на підтримку міжнародної спільноти для досягнення цих цілей", - йдеться в заяві.

Вона є спільною від імені посольств Австралії, Австрії, Бельгії, Канади, Кіпру, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Італії, Литви, Мальти, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Великої Британії, США, а також від імені Канадської поліційної місії в Україні, Делегації Європейського Союзу і Дорадчої місії Європейського Союзу.

Нагадаємо, що у 2020 році в Україні було зафіксовано 188 випадків нападів, дискримінації та інших порушень прав ЛГБТ-людей в Україні. Це майже вдвічі менше, ніж у 2019, коли правозахисники задокументували 369 випадків, що пояснюється в першу чергу пандемією COVID-19 та запровадженими карантинними обмеженнями.