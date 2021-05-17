Із незаконного обігу вилучено продукцію на майже 5,7 млн гривень.

Служба безпеки України припинила діяльність злочинної групи, учасники якої виготовляли та реалізовували нафтопродукти сумнівної якості без відповідних дозвільних документів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Ділки «працювали» на території Кіровоградської області, а їхній щомісячний обіг становив понад 1 млн гривень. Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організував житель Голованівського району разом з двома спільниками. Для виготовлення фальсифікованого пального у промислових масштабах ділки незаконно використовували потужності легального нафтопереробного заводу. Потім необлікований бензин і дизельне пальне вони реалізовували через низку підконтрольних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисники збували продукцію під виглядом розчинників та інших похідних нафтопродуктів, які не підлягають акцизному оподаткуванню.

Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуків на території підпільного виробництва правоохоронці вилучили: обладнання, яке використовувалось для нелегального виробництва пального; майже 100 тис. л сирої нафти; 120 тис. л дизельного палива; 24,5 тис. л бензину.

Загалом з незаконного обігу вилучено продукцію на майже 5,7 млн гривень.

У межах кримінального провадження організатору та двом членам злочинної групи повідомлено підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше СБУ викрила на Дніпропетровщині нелегальний нафтопереробний завод, де було виявлено понад 160 тонн контрафактного пального.

Узимку на Сумщині СБУ викрила ділків, які майже рік крали нафту з державного нафтопроводу.