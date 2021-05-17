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СБУ припинила діяльність підпільного нафтопереробного заводу на Кіровоградщині

Із незаконного обігу вилучено продукцію на майже 5,7 млн гривень.

СБУ припинила діяльність підпільного нафтопереробного заводу на Кіровоградщині
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України припинила діяльність злочинної групи, учасники якої виготовляли та реалізовували нафтопродукти сумнівної якості без відповідних дозвільних документів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Ділки «працювали» на території Кіровоградської області, а їхній щомісячний обіг становив понад 1 млн гривень. Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організував житель Голованівського району разом з двома спільниками. Для виготовлення фальсифікованого пального у промислових масштабах ділки незаконно використовували потужності легального нафтопереробного заводу. Потім необлікований бензин і дизельне пальне вони реалізовували через низку підконтрольних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисники збували продукцію під виглядом розчинників та інших похідних нафтопродуктів, які не підлягають акцизному оподаткуванню.

Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуків на території підпільного виробництва правоохоронці вилучили: обладнання, яке використовувалось для нелегального виробництва пального; майже 100 тис. л сирої нафти; 120 тис. л дизельного палива; 24,5 тис. л бензину.

Загалом з незаконного обігу вилучено продукцію на майже 5,7 млн гривень.

У межах кримінального провадження організатору та двом членам злочинної групи повідомлено підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше СБУ викрила на Дніпропетровщині нелегальний нафтопереробний завод, де було виявлено понад 160 тонн контрафактного пального.

Узимку на Сумщині СБУ викрила ділків, які майже рік крали нафту з державного нафтопроводу.

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